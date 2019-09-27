  • Павел и Алана Мамаевы признались в слежке друг за другом

    27 сентября 2019, 10:45

    Алена Макаренко

    Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев впервые дал интервью после выхода из колонии. Вопросы задавала его же супруга — Алана Мамаева. Жена футболиста ведет свой канал, где публикует видео со знаменитостями, сообщила «Газета.ru».

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    Чтобы заинтересовать поклонников новым выпуском, Мамаева опубликовала фрагмент интервью в Instagram. В видеоролике представлена часть ее разговора с мужем-футболистом. В ней Мамаев признается, что следил за женой, когда находился в колонии.

    «У меня, кстати, много, кто за тобой следил. Я знаю кое-что про тебя», — сказал Мамаев.

    Супруга футболиста не растерялась и заявила, что также собрала кое-какие сведения о нем.

    Полный выпуск интервью выйдет 30 сентября.

    Приговор в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Пресненский суд Москвы вынес 8 мая. Спортсменов признали виновными в двух драках в центре столицы. Мамаева приговорили к 1,5 года колонии общего режима, Кокорина лишили свободы на год и пять месяцев.

    Павел Мамаев вышел из колонии 17 сентября по условно-досрочному освобождению (УДО). Вместе с ним на свободе оказался и Кокорин.