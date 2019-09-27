Павел и Алана Мамаевы признались в слежке друг за другом

Мамаев начал переговоры с другим клубом Подробнее

Чтобы заинтересовать поклонников новым выпуском, Мамаева опубликовала фрагмент интервью в Instagram. В видеоролике представлена часть ее разговора с мужем-футболистом. В ней Мамаев признается, что следил за женой, когда находился в колонии.

«У меня, кстати, много, кто за тобой следил. Я знаю кое-что про тебя», — сказал Мамаев.

Супруга футболиста не растерялась и заявила, что также собрала кое-какие сведения о нем.

Полный выпуск интервью выйдет 30 сентября.

Приговор в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Пресненский суд Москвы вынес 8 мая. Спортсменов признали виновными в двух драках в центре столицы. Мамаева приговорили к 1,5 года колонии общего режима, Кокорина лишили свободы на год и пять месяцев.

Павел Мамаев вышел из колонии 17 сентября по условно-досрочному освобождению (УДО). Вместе с ним на свободе оказался и Кокорин.