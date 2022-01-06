Павел Глоба предупредил, какие знаки зодиака ждут проблемы в начале года

Больше всего в первую неделю 2022 года будет везти знакам стихии воды, заявил астролог Павел Глоба. Но есть и те, кому придется довольно сложно.

В первую очередь специалист обратил внимание на Овнов. Они, по его словам, могут кардинально изменить свою судьбу в период с 3 по 9 января. Но тут важно быть осторожными. Глоба порекомендовал не ставить работу на первое место, чтобы не навредить личной жизни, написало издание Woman’s Day.

Близнецам астролог посоветовал заняться здоровьем и не идти на риск ни в любовных отношениях, ни в работе. Также он указал на важность сохранения спокойствия и сдерживания эмоций, чтобы не столкнуться с лишними проблемами.

Дев, по прогнозу Глобы, ждут большие трудности 6 и 7 января, хотя в целом год для них начался достаточно благоприятно. В работе представителям этого знака зодиака он посоветовал выбирать креативный подход.