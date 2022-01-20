Павел Глоба предсказал четырем знакам зодиака улучшение дохода в 2022 году

Астролог Павел Глоба предсказал четырем знакам зодиака большие финансовые возможности в 2022 году. На некоторых, по его мнению, деньги будут, можно сказать, сыпаться с неба.

В частности, перемены ждут Овнов. Они будут касаться профессиональной сферы. Возможно, кто-то из представителей этого знака сменит работу. В любом случае, по прогнозу Глобы, шансов для достижения поставленных целей и улучшения финансового положения у Овнов будет много, написал rsute.ru.

Прибавление в кошельке ждет также Близнецов. Помимо этого, возможно получение повышения на работе либо кардинальная перемена сфера деятельности.

Водолеям повезет за счет упорного труда в прошлом, отметил астролог. А вот Скорпионам судьба может преподнести большую сумму просто так. «Деньги буквально свалятся на вас с неба», — добавил Глоба. При этом он обратил внимание, что каким образом Скорпионы улучшат свое положение, неясно. Это может быть премия на работе, а может быть и крупный выигрыш в лотерею.