Павел Дуров объяснил блокировку крупных пабликов антипрививочников в Telegram

Telegram заблокировал крупные каналы, выступающие против вакцинации от коронавируса. Основатель мессенджера Павел Дуров пояснил, что сообщения пабликов нарушали правила платформы.

По словам Дурова, люди могут публично выражать в Telegram обоснованные опасения по поводу вакцин. При этом в мессенджере запрещено распространять призывы к насилию. Сотрудники компании обязаны принимать меры против всех, кто нарушает правила.

«Вчера нам пришлось закрыть итальянский канал Stopdittatura, который подстрекал подписчиков причинять вред врачам и другим государственным служащим, связанным с вакцинацией. К сожалению, администраторы канала не предприняли никаких действий даже после того, как наша команда предупредила их о нарушении», — написал Дуров

Он добавил, что под блокировку также попал немецкий канал Menschenreise_diskussion. Основатель мессенджера заявил, что паблик с 40 тысячами подписчиков активно выступал против медиков.

«Такие каналы нарушают правила Telegram, правила Apple и Google, а также местные законы», — подчеркнул Дуров.

Основатель Теlеgrаm заключил, что бороться за свои права хорошо, но нельзя причинять вред другим людям.