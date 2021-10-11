Павел Дуров назвал десять самых важных в жизни современного человека вещей

В честь своего дня рождения сооснователь соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров поделился своими мыслями с подписчиками. Он составил философский список из десяти самых важных в жизни вещей. Дуров добавил, что семь из них — переоценены, три — наоборот.

Размышлениями в день 37-летия предприниматель поделился с подписчиками своего Telegram-канала. Среди того, что в современном мире ценится слишком мало, Дуров выделил сон, природу и одиночество. Именно это, сказал Дуров, помогает человеку найти силы и вдохновение для творчества, обеспечивает психологическое благополучие и подталкивает к духовным порывам.

Еще семь пунктов в списке Дурова посвящены вещам, которые, по его мнению, переоценивают. Дуров считает, что это жизнь в больших городах, жаркая погода, походы в рестораны, приобретение недвижимости, социальные сети и советы от знаменитостей.

Дуров отметил, что для жизни в больших городах, полных шума и грязи, важно иметь «доступ к их ресурсам». Ресторанным изысканным блюдам он советует предпочитать домашнюю кухню, потому что такое питание можно назвать более здоровым. К тому же, домашняя пища готовится из известных авторам блюд ингредиентов.

Дуров поговорил и о значении холода, который очищает дух и разум, в отличие от настолько любимой всеми жаркой летней погоды. Насчет недвижимости он предлагает обратить внимание на аренду — так можно путешествовать по разным местам и получать новые впечатления. В социальных сетях, по мнению Дурова, сейчас стало слишком много всякого мусора, который загружает голову ненужными вещами. Еще бизнесмен призвал аккуратнее относиться к советам от звезд и напомнил, что они знаменитости, а не эксперты по всем вопросам.

«Известные люди часто дают необоснованные советы, выходящие за рамки их компетенции. Для всех важных вещей в жизни лучше всего полагаться на твердую науку и мнение экспертов», — написал именинник.

Недавно произошел огромный сбой в работе многих соцсетей. Рухнули Facebook, Instagram, TikTok, не работал мессенджер WhatsApp. Дуров после этого написал, что в его Telegram за время вынужденного простоя пришли более 70 млн пользователей.