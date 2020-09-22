Павел Астахов предложил пожизненно следить за педофилами

Бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов предложил ввести пожизненный надзор за отбывшими наказание педофилами.

«Передо мной статистика по преступлениям в отношении детей за последние пять лет. В 2016 году было совершено 69 595 преступлений против детей всего, а 2019 году уже 99 382 преступления. Рост на 50%!», — подчеркнул правозащитник.

В 2016 году было совершено 12 353 таких преступлений, в прошлом году — 14 755. Адвокат заметил, что в настоящее время не предпринимается никаких серьезных шагов для решения этой проблемы, пишет РИА ФАН.

Астахов заключил, что, если следить за педофилами на протяжении их всей жизни, ситуация в корне изменится.