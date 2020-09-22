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    22 сентября 2020, 10:31

    Павел Астахов предложил пожизненно следить за педофилами

    Полина Петрова

    Бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов предложил ввести пожизненный надзор за отбывшими наказание педофилами.
    Павел Астахов предложил пожизненно следить за педофилами

    «Передо мной статистика по преступлениям в отношении детей за последние пять лет. В 2016 году было совершено 69  595 преступлений против детей всего, а 2019 году уже 99  382 преступления. Рост на 50%!», — подчеркнул правозащитник.

    В 2016 году было совершено 12  353 таких преступлений, в прошлом году — 14  755. Адвокат заметил, что в настоящее время не предпринимается никаких серьезных шагов для решения этой проблемы, пишет РИА ФАН.

    Астахов заключил, что, если следить за педофилами на протяжении их всей жизни, ситуация в корне изменится.

    Новости SMI.FM