Паулина Андреева показала платье со свадьбы с Федором Бондарчуком

Вечером во вторник российская творческая элита переместилась в Санкт-Петербург. Там состоялась свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Мероприятие было закрытым. Андреева на следующий день после праздника все же утолила интерес интернет-пользователей и показала свое свадебное платье в Instagram.

На снимке она позирует в белоснежном платье с обнаженными плечами. Также можно заметить длинный шлейф и фату.

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За час снимок набрал почти 37 тысяч лайков. Подписчики поздравили актрису со свадьбой и восхитились платьем и антуражем.

«Потрясающий кадр, платье невероятной красоты», «это необыкновенно прекрасно», «нежная Паулина», писали ей в соцсети.

«Паулина, какая вы красивая! Так мне нравится ваша пара! Счастья Вам!» — написал один из пользователей.

Известно, что платье для Андреевой сшили дизайнеры российского бренда Maison Bohemique. Актриса не раз выходила на светские мероприятие в их нарядах.

Сама свадьба прошла в обстановке полной секретности. Гости до последнего не знали, где состоится событие. В итоге основная часть вечера прошла в Юсуповском дворце. Позже веселье продолжилось в доме Беггровых.

Бондарчук и Андреева попросили родных и друзей не выкладывать фото и видео со свадьбы. В итоге в публичном доступе нет фото с мероприятия.