Паулина Андреева показала платье со свадьбы с Федором Бондарчуком
На снимке она позирует в белоснежном платье с обнаженными плечами. Также можно заметить длинный шлейф и фату.
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За час снимок набрал почти 37 тысяч лайков. Подписчики поздравили актрису со свадьбой и восхитились платьем и антуражем.
«Потрясающий кадр, платье невероятной красоты», «это необыкновенно прекрасно», «нежная Паулина», писали ей в соцсети.
«Паулина, какая вы красивая! Так мне нравится ваша пара! Счастья Вам!» — написал один из пользователей.
Известно, что платье для Андреевой сшили дизайнеры российского бренда Maison Bohemique. Актриса не раз выходила на светские мероприятие в их нарядах.
Сама свадьба прошла в обстановке полной секретности. Гости до последнего не знали, где состоится событие. В итоге основная часть вечера прошла в Юсуповском дворце. Позже веселье продолжилось в доме Беггровых.
Бондарчук и Андреева попросили родных и друзей не выкладывать фото и видео со свадьбы. В итоге в публичном доступе нет фото с мероприятия.