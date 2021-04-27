Паук-птицеед укусил москвича в руку. Видео

В Москве паук-птицеед укусил своего хозяина. СМИ ранее написали, что укус членистоногого пришелся на гениталии. Мужчина рассказал «360», какая часть его тела пострадала на самом деле.

Ситуацию, которая произошла с москвичом по имени Илья на выходных, сам он назвал довольно типичной.

«Меня правда укусил паук — за руку, за запястье. Типичная история. Не туда, куда пишут», — посмеялся над историей мужчина. Он пояснил, что птицеед Poecilotheria Regalis упал с руки: видимо, испугался и поэтому напал.

Игорь сразу же вызвал скорую. Врачи приехали довольно быстро, но от госпитализации москвич отказался — не захотел ехать в отделение токсикологии в «понятно, какую компанию». Ощущения, которые мужчина испытал после укуса, оказались не из приятных.

«Вчера меня <…> как будто побили. Представьте, что вы долго не ходили спортзал, а потом пошли и весь свой физический максимум показали. И на следующий день встать даже не можете», — рассказал Игорь о своем самочувствии. Что было бы, укуси паук действительно в причинное место, он побоялся представить.

Всего у мужчины живут шесть пауков. Один из них, как раз Poecilotheria Regalis, достаточно ядовитый. Брать питомцев на руки после случившегося мужчина пока что больше не хочет.

По версии Telegram-канала Mash, 32-летний москвич пострадал, когда чистил клетку пауку. Как именно птицеед сумел укусить его за гениталии, не уточняется.