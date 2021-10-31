Пациенты умерли в доме престарелых, открытом в новокузнецкой квартире

Следователи проверили сообщения СМИ о доме престарелых в одной из квартир в Новокузнецке, где умерли несколько пожилых постояльцев. Это оказалось правдой. Теперь сотрудникам СК предстоит изучить все обстоятельства смерти людей в этом учреждении и дать юридическую оценку произошедшему, сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

«Следствию предстоит выяснить, на законных ли основаниях данное учреждение размещается в квартире многоэтажного жилого дома, установить причины смерти умерших пожилых постояльцев, дать юридическую оценку действиям персонала», — рассказали в СК.

По данным пресс-службы, следователь сейчас опрашивает директора дома престарелых и работает с документами, которые он ему предоставил. Учреждение обнаружили в квартире жилого дома в Орджоникидзевском районе Новокузнецка.

В начале октября в доме престарелых в поселке Сосенское в Новой Москве произошел пожар. Всех постояльцев и персонал экстренно эвакуировали. Пожилых пациентов временно разместили в учреждениях социальной защиты столицы. Во время ЧП никто не погиб и не пострадал.