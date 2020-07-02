Пациенты с подозрением на СОVID-19 пожаловались на отсутствие ИВЛ в больнице под Красноярском. Видео

Одна из женщин, которая лежит в больнице города Уяра, рассказала о плохих условиях там. Люди задыхаются, аппаратов ИВЛ катастрофически не хватает. Минздрав Красноярского края пообещал разобраться в ситуации.

Местная жительница записала видео, где показывает больницу. Его опубликовал Telegram-канал «Борус». На кадрах — облупившиеся стены, скромные палаты и обваливающиеся потолки. По ее словам, персонала категорически не хватает. На все медучреждение есть одна медсестра и раздатчица, санитарок нет.

Женщина во время комментирования постоянно задыхается. Она говорит, что ей тяжело дышать, но аппаратов ИВЛ нет. Это подтверждают и другие больные, которые поступили туда с пневмонией или подозрением на COVID-19.

Одна из пациенток пожаловалась, что находится там третий день. Однако снимок КТ до сих пор не прочитан.

«При поступлении в приемном покое мне не выдали маски по той причине, что их не было. Люди уставшие, работать некому. Условия санитарные здесь не соблюдаются», — сказала она.

Другая добавила, что дышать нечем и они задыхаются.

«О какой кислородной поддержке может идти речь? Мы что, умирать здесь должны? Водителя увезли — умер в Канске. Мы сдохнем все, мы не можем уже!» — пожаловалась третья.

Краевой Минздрав в курсе ситуации, сообщила его пресс-служба. Работники министерства 3 июля приедут в Уярскую районную больницу для проверки. Они должны помочь учреждению.

Представители Министерства здравоохранения региона объяснили телеканалу «ТВК Красноярск», что районная больница не является базовым COVID-госпиталем. Там находятся люди с подозрением на коронавирусную инфекцию или с пневмонией. Тех, у кого результат теста оказался положительным, отвозят в Канск.

Главврач медучреждения в Уярске уточнил, что у записавших видеообращение диагностирована пневмония. Трех человек, чье состояние ухудшилось, перевезут в Канск.

Всего в Красноярском крае 9181 человек заразились коронавирусом, сообщил сайт стопкоронавирус.рф. За последние сутки в России выявили еще 6760 заболевших. Общее число инфицированных увеличилось до 661 165.