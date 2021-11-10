Пациенты с СОVID-19 после выписки из реанимации в течение трех месяцев подвержены риску очень серьезных постковидных осложнений, которые могут привести к смерти. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

По его данным, в ряде исследований приводятся сведения о смерти почти 29% таких пациентов в течение первых трех месяцев после того, как их выписали из реанимации или отделения интенсивной терапии, сообщил «Интерфакс».

Авдеев также обратил внимание, что порядка 15-25% вылечившихся из-за проявлений постковидного синдрома не могут вернуться к прежней работе. По словам пульмонолога, женщины переносят его тяжелее мужчин, а у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями чаще возникают более серьезные осложнения.

«В среднем после ковида утомляемость у 40%, одышка у 30%, проблемы со сном у 30%, проблемы с тревогой, депрессии — 20%, артралгия, миалгия — 10% и так далее», — перечислил он.

Авдеев отметил, что исследованием постковидного синдрома в России занимаются, в частности, в Сеченовском университете. Ученые провели одно из крупнейших исследований симптомов, с которыми сталкиваются пациенты после выздоровления. В нем приняли участие более чем две тысячи человек.