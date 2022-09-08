Пациенты проходят обследование с помощью СМАРТ-технологий на Сахалине | 360°

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Пациенты проходят обследование с помощью СМАРТ-технологий на Сахалине

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Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в рамках VII Восточного экономического форума поучаствовал в панельной сессии «Открытый диалог в области медицины: кадры, технологии, возможности в новом мире». Об этом сообщил сайт zr.media.

По словам Лимаренко, до конца текущего года 90 тысяч жителей региона пройдут высокотехнологичное медицинское обследование.

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В прошлом году обследование прошли 73 тысячи человек. В этом году ожидается проведение большого объема исследований среди жителей региона.

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Лимаренко сказал, что благодаря концентрации медоборудования и введения экономных технологий, на Сахалине открылось 15 диагностических центров. С помощью чекапов можно быстро приступить к лечению любых заболеваний.

За последние три года в Сахалинской области наладили централизованную систему планирования врачей первичного звена. Это дало свыше 30% дополнительных талонов.

Теперь запись на прием к врачам происходит через личный кабинет пациента в региональном приложении, через Госуслуги и через инфомат в больницах, либо круглосуточно работающий колл-центр. Кроме того, к узкому специалисту можно попасть, минуя терапевта.

Также на Сахалине используются мобильные комплексы для обследования сельских жителей и проведения диспансеризации. В регионе действуют 47 передвижных станций разного назначения: диагностические, стоматологические, лабораторные и рентгенологические. За этот год такими передвижными станциями воспользовались 35 тысяч людей.

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