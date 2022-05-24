Пациенты пожаловались на тараканов в детской больнице Нижнего Новгорода

Родители детей, находящихся в детской городской больнице № 1 Нижнего Новгорода, пожаловались на тараканов. По их словам, медучреждение не отвечает санитарным нормам. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на телепрограмму «Кстати».

Сначала тараканы заполнили столовую, а затем начали появляться и в палатах.

«Это просто ужас. Тараканы прямо в палатах, особенно около умывальников. Как только наступает ночь — они вылезают из-за раковины», — рассказала мама одного из пациентов.

Сотрудники больницы сообщают, что никаких жалоб им не поступало. В областном минздраве ситуацию пока не прокомментировали.