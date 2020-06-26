Пациенты перечислили проблемы при получении инвалидности

Чтобы получить инвалидность, необходимо пройти комиссию медико-социальной экспертизы (МСЭ). Одно из главных препятствий для россиян — длительные сроки ожидания записи к специалистам и на диагностику. С этой проблемой столкнулись 47% участников анкетирования. Кроме того, пациенты должны платить за анализы или консультации, а это не нравится 43% опрошенных. Помимо этого мешает вынужденное посещение разных учреждений для прохождения врачей, процедур и сдачи анализов (41%).

Каждый пятый (20,7%) столкнулся с трудностями при оформлении документов в связи с ошибками в них и неполнотой предоставляемой информации.

Несмотря на перечисленные проблемы, в целом за последние годы пациенты отмечают позитивные перемены в системе медико-социальной экспертизы. Количество жалоб сокращается, а бюро становятся более открытыми и ориентированными на людей. Такое мнение изложил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

«Необходимо повышать как качество работы системы, так и качество разъяснительной работы с пациентами. Исследования и практика показывают, что в большинстве случаев недовольство пациентов вызывает недостаточная информированность, непонимание ими причин вынесения решений, правовых норм, возможностей и алгоритмов дальнейших действий», — отметил он.

Кроме того, с начала 2020 года стало проще получить статус инвалида. Раньше пациентам с ампутированными конечностями или полностью глухим приходилось раз в несколько лет проходить переосвидетельствование. Теперь же новые критерии и классификации позволяют в некоторых случаях поставить инвалидность бессрочно и без личного присутствия.

А еще сейчас действует временный порядок упрощенного получения инвалидности, то есть не нужно посещать бюро МСЭ. По данным Минтруда, в апреле такой возможностью воспользовались более 224 тысяч россиян. Среди них 156 тысяч человек с начала месяца получили инвалидность на основании документов от медицинских организаций, без личного присутствия. А свыше 67,8 тысячи граждан с ограниченными возможностями здоровья продлили ранее установленную группу инвалидности.

Всего в анкетировании участвовали больше двух тысяч пациентов из 80 регионов России и 137 руководителей НКО.

По данным Росстата за 2019 год, в России живут 11,9 миллиона инвалидов. Большинство из них получили II группу инвалидности (5,3 миллиона).