Пациенты коммунарки сняли видео с благодарностью врачам

Пациенты московской Городской клинической больница № 40 в Комунарке записали видео, на котором поблагодарили врачей за их работу.

В ролике заболевшие COVID-19 и выздоровевшие отметили высокий профессионализм медсотрудников.

Ранее в оперштабе сообщили, что в Москве умерли еще пять человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.

По последней информации в в столице коронавирус выявили у 1613 человек. Всего в России заразились коронавирусом 2337 человек, вылечился 121 пациент, 27 человек умерло. Во многих субъектах страны, в том числе и в Москве и Московской области ввели режим самоизоляции.