Пациенты больницы в Башкирии оказались на полу. Минздрав пообещал не закрывать глаза и проверить

В Иглинской центральной районной больнице в Башкирии сняли видео с пациентами на полу. Один из них, инвалид, ползал по полу в поисках санитарки, а второй — лежал на матрасе на полу между двумя пустыми кроватями. В работе больницы решил разобраться местный минздрав.

Минздрав проверит больницу после того, как пользователи опубликовали в соцсетях с больными, которые по непонятным причинам оказались на полу.

На одном видео безногий инвалид ползет по коридору больницы по направлению к медицинскому посту и ординаторской. Пользователи в соцсетях негодуют по поводу того, как мужчину в таком положении могли оставить без помощи. Ответ был найден в другом видео.

Автор снял свой разговор с санитаркой, которая сказала, что за больными должны ухаживать их родственники. Все это происходит на фоне палаты в той же больнице, где уже другой пациент оказался на полу. Он лежит в одном подгузнике на матрасе.

После публикации видео к разбирательствам подключился республиканский минздрав.

«Сегодня выложены в сеть съемки с мобильного телефона в Иглинской больнице. На одной из них пациент лежит на матрасе, находящемся прямо на полу, на другой — человек без ног передвигается ползком по коридорам. В ситуации, может никто не сомневаться, мы однозначно разберемся. Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду», — написал глава минздрава Башкирии Максим Забелин в Facebook.