Пациентов травмпункта после драки в клубе вновь избили

«Налетели 7-8 человек и принялись избивать находящихся в пункте двоих мужчин, которых, как оказалось, сначала помяли в ночном клубе „Большой“», — рассказали очевидцы драки.

Они отметили также, что пациентам пытались помочь санитарки травмпункта, однако не смогли справиться с нападавшими. Мужчины сломали дверь и продолжили избивать пострадавших. Отмечается, что нападавшими могли быть сотрудники правоохранительных органов.

В МВД по республике Башкортостан рассказали, что сейчас по факту избиение проводят служебную проверку.