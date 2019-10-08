Пациентов травмпункта после драки в клубе вновь избили
В ночь на шестое октября в один из травмпунктов Стерлитамака в Башкирии ворвались несколько мужчин. Они напали на двоих пациентов, которые попали в медицинское учреждение после драки в ночном клубе. Об этом сообщило ГТРК «Башкортостан».
«Налетели 7-8 человек и принялись избивать находящихся в пункте двоих мужчин, которых, как оказалось, сначала помяли в ночном клубе „Большой“», — рассказали очевидцы драки.
Они отметили также, что пациентам пытались помочь санитарки травмпункта, однако не смогли справиться с нападавшими. Мужчины сломали дверь и продолжили избивать пострадавших. Отмечается, что нападавшими могли быть сотрудники правоохранительных органов.
В МВД по республике Башкортостан рассказали, что сейчас по факту избиение проводят служебную проверку.