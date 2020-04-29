Пациентов с коронавирусом стало меньше в Коммунарке

Врачи московской больницы в Коммунарке продолжают оказывать помощь 551 пациенту. Из них с подтвержденным коронавирусом насчитывается 372 человека. Днем ранее было 406 пациентов с COVID-19.

«29 апреля 2020 год. Состоит на лечении 551 пациент. Из них: с диагнозом пневмония — 550/100%, COVID подтвержденных — 372/68%», — сообщил в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.

Еще 158 пациентов сейчас получают кислород вне реанимации. Число таких людей составляет 29% от всех пациентов. В реанимации лежат 55 человек (10%), а к аппарату ИВЛ подключены 30 пациентов. Они составляют 5% от общего числа пациентов или 55% от числа больных в реанимации.

В больницу попали два человека в возрасте до 40 лет. Никто из них не находится на ИВЛ. Также поступили 20 пациентов от 41 года до 60 лет и 33 человека старше 61 года. Всего за сутки медики взяли на лечение 24 новых пациентов.

Во вторник, 28 апреля, сообщалось о 644 пациентах в больнице в Коммунарке. Из них было 406 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Всего по России зафиксировано 93 558 случаев заболевания COVID-19. Вылечить удалось уже 8456 человек. Президент Владимир Путин объявил нерабочим период до 11 мая. Такая мера необходима для борьбы с коронавирусом.