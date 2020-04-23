Пациентов с коронавирусом стали чаще класть в больницу в Москве

Московский оперативный штаб предупредил о возобновлении роста числа госпитализаций больных COVID-19. За сутки в больницы положили 1,9 тысячи человек.

В оперативном штабе рассказали, что на прошлой неделе число ежедневных госпитализаций стабилизировалось, но сейчас возобновился рост.

«Сейчас ситуация меняется, если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в стационары в сутки», — сказали в оперативном штабе.

Московские власти призвали жителей города соблюдать режим самоизоляции.

В России, по информации на 23 апреля, больше 62 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались 555 человек, вылечились — 4891. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Москве: 33 940. Только за сутки количество заболевших в столице выросло на 1,9 тысячу.

Для борьбы с коронавирусом в Москве и Подмосковье действует режим изоляции, при котором из дома можно выходить только по уважительной причине. Чтобы воспользоваться транспортом, нужно оформить цифровой пропуск.