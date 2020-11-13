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    13 ноября 2020, 18:02

    Пациентов с инсультом ставят на ноги в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА. Реабилитация бесплатна

    Анастасия Аброськина, Екатерина Бутовская, Ксения Жеребцова

    Специалисты из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России спасают пациентов, переживших инсульты, и тех, кто, как думают другие медики, уже не сможет двигаться. Лечат бесплатно, а трехэтапная реабилитация позволяет делать это в одном корпусе.

    Уникальность этого центра в том, что специалисты могут лечить пациентов по трем направлениям: нейрохирургия, неврология и реабилитация. Это значит, что после инсульта или операции вас не отправят в поликлинику. Восстановиться помогут здесь же. И третий этап — амбулаторное наблюдение врачами учреждения.

    Реабилитацию в федеральном центре проводят и на уникальных тренажерах. Например, на антигравитационной установке — она буквально помогает людям заново учиться ходить. Это ослабляет нагрузку на суставы, рассказал инструктор-методист по лечебной физической культуре Антон Кулаков.

    Пациентов с инсультом ставят на ноги в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА. Реабилитация бесплатна | Изображение 1

    Намного легче становится ходить, облегчается нагрузка, укрепляются мышцы. Человек может ходить с костылем, а после данной процедуры без костыля. Пропадает хромота

    Антон Кулаков.

    В центре работает и единственная в России комната виртуальной реальности для восстановления двигательного аппарата.

    Пациентов с инсультом ставят на ноги в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА. Реабилитация бесплатна | Изображение 2

    Здесь пациенты всех возрастов, погружаясь в игровую ситуацию, не замечают нагрузки, которую выполняют. Медики рассказали, что их часто просят не останавливать занятие и продолжать его.

    Уже на последнем этапе реабилитации в условиях воссозданной домашней кухни можно вновь научиться делать самые простые и привычные вещи. Например, взять стакан и налить воды или приготовить ужин.

    Пациентов с инсультом ставят на ноги в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА. Реабилитация бесплатна | Изображение 3

    Пациенты из любого места России могут попасть сюда бесплатно по ОМС или каналу высоких технологий — это то, что называется квотами. Из документов потребуются лишь паспорт, пенсионное страховое свидетельство и медицинский полис.