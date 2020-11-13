Пациентов с инсультом ставят на ноги в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА. Реабилитация бесплатна

Уникальность этого центра в том, что специалисты могут лечить пациентов по трем направлениям: нейрохирургия, неврология и реабилитация. Это значит, что после инсульта или операции вас не отправят в поликлинику. Восстановиться помогут здесь же. И третий этап — амбулаторное наблюдение врачами учреждения.

Реабилитацию в федеральном центре проводят и на уникальных тренажерах. Например, на антигравитационной установке — она буквально помогает людям заново учиться ходить. Это ослабляет нагрузку на суставы, рассказал инструктор-методист по лечебной физической культуре Антон Кулаков.

Намного легче становится ходить, облегчается нагрузка, укрепляются мышцы. Человек может ходить с костылем, а после данной процедуры без костыля. Пропадает хромота Антон Кулаков.

В центре работает и единственная в России комната виртуальной реальности для восстановления двигательного аппарата.

Здесь пациенты всех возрастов, погружаясь в игровую ситуацию, не замечают нагрузки, которую выполняют. Медики рассказали, что их часто просят не останавливать занятие и продолжать его.

Уже на последнем этапе реабилитации в условиях воссозданной домашней кухни можно вновь научиться делать самые простые и привычные вещи. Например, взять стакан и налить воды или приготовить ужин.

Пациенты из любого места России могут попасть сюда бесплатно по ОМС или каналу высоких технологий — это то, что называется квотами. Из документов потребуются лишь паспорт, пенсионное страховое свидетельство и медицинский полис.