Пациентов из саратовского поселка везли к врачам в машине с капустой. Видео
Видео из одной такой поездки опубликовали в Сети. На кадрах женщины с перебинтованными руками сидят в грузовой машины среди качанов капусты и коробок. При этом они пытаются найти свободное место, чтобы поставить ноги.
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По словам авторов поста, женщин везли в Энгельк, который находится в 500 километрах от поселка, поэтому дорога занимает порядка восьми часов в одну сторону.
«Инвалиды первой группы. На гемодиализ. В машине, где перевозят овощи! Судя по видео, место для людей в автомобиле определяется по остаточному принципу», — отмечается в подписи к видео.
Машина принадлежит Дергачевской центральной районной больнице и используется медучреждением для хозяйственных нужд.
Как заявил ИА «Версия-Саратов» главврач больницы Шамиль Хусаинов, он не слышал об инциденте, но обещал ознакомиться с появившимся в интернете роликом.
При этом в пресс-службе регионального министерства здравоохранения сообщили, что поручили главному врачу лично извиниться перед пациентами.
«В данном случае налицо ненадлежащая организация и недостаточный контроль со стороны главного врача Дергачевской районной больницы. Очевидно, что хозяйственная и лечебная деятельности должны быть разграничены», — цитирует «Говорит Москва» заявление министерства.