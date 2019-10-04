Пациентов из саратовского поселка везли к врачам в машине с капустой. Видео

Жители саратовского поселка Дергачи вынуждены по восемь часов добираться в ближайший город на процедуры. Но в ситуации смущает не дальнее расстояние, а условия перевозки. Людей привозят к врачам на хозяйственной машине с капустой.

Видео из одной такой поездки опубликовали в Сети. На кадрах женщины с перебинтованными руками сидят в грузовой машины среди качанов капусты и коробок. При этом они пытаются найти свободное место, чтобы поставить ноги.

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По словам авторов поста, женщин везли в Энгельк, который находится в 500 километрах от поселка, поэтому дорога занимает порядка восьми часов в одну сторону.

«Инвалиды первой группы. На гемодиализ. В машине, где перевозят овощи! Судя по видео, место для людей в автомобиле определяется по остаточному принципу», — отмечается в подписи к видео.

Машина принадлежит Дергачевской центральной районной больнице и используется медучреждением для хозяйственных нужд.

Как заявил ИА «Версия-Саратов» главврач больницы Шамиль Хусаинов, он не слышал об инциденте, но обещал ознакомиться с появившимся в интернете роликом.

При этом в пресс-службе регионального министерства здравоохранения сообщили, что поручили главному врачу лично извиниться перед пациентами.

«В данном случае налицо ненадлежащая организация и недостаточный контроль со стороны главного врача Дергачевской районной больницы. Очевидно, что хозяйственная и лечебная деятельности должны быть разграничены», — цитирует «Говорит Москва» заявление министерства.