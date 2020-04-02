Пациентов химиотерапии в онкоцентре Блохина изолировали после заражения врача

Один из сотрудников онкоцентра Блохина заразился коронавирусом. Сейчас все пациенты химиотерапии находятся в изолированных боксах под постоянным наблюдением.

«Роспотребназдор информировал руководство НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина о положительном тесте на COVID-19 у одного сотрудника отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического). Сотрудник находится на больничном с 25 марта 2020 года», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы центра.

Медики оценивают состояние коллеги как удовлетворительное. Дыхательной недостаточности у заразившегося нет. Всех пациентов отделения положили в изолированные боксы и организовали за ними особое наблюдение.

«С 2 апреля 2020 года приостановлена госпитализация первичных пациентов в отделение», — отметили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники медучреждения выясняют, с кем контактировал инфицированный работник, чтобы провести необходимые анализы на выявление вируса.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко. Медик работает дистанционно из своего кабинета. Лечение пациентов в больнице продолжается. По последним данным, в России зафиксировано 3548 случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов — 30.