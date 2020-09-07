Пациентов будут наказывать за опоздание к врачу в Якутии

Уточняется, что, если человеку не удалось прибыть вовремя, он сможет получить консультацию только у дежурного врача. За три нарушения будут введены санкции. Людей лишат возможности записываться на прием онлайн, информирует «Царьград».

Ранее сообщалось, что большинство родителей в России поддержали идею ввести уроки сексуального воспитания в школах. По мнению жителей страны, врачам необходимо рассказать подросткам о контрацепции, болезнях и строении тела.