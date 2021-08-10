Пациентов больницы во Владикавказе, где погибли 9 человек, обеспечили кислородом

В больнице, где из-за нехватки кислорода погибли девять человек, налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав.

«В больнице скорой помощи налажено бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов», — сообщили агентству в ведомстве.

В министерстве отметили, что все медучреждения Осетии, которые перепрофилированы на помощь пациентам с COVID-19, обеспечены кислородом. Прием больных с коронавирусом продолжается.

Ранее из Кабардино-Балкарии в республиканскую клиническую больницу, где погибли пациенты, доставили три тысячи тонны кислорода, четыре тонны из Ставропольского края, плановые восемь тонн из Краснодара, еще тонну кислорода привезут военные Южного военного округа из Моздока.

В больнице Владикавказа 9 августа в больнице, где лежат больные с подтвержденным коронавирусом, сломалось кислородное оборудование из-за прорыва трубы. Пока подключали резервные баллоны, девять человек, находящихся в крайне тяжелом состоянии, умерли.