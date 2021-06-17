Пациентку сахалинской больницы избили за съемки условий для ковид-больных

Сахалинка, попав в Долинскую ЦРБ с коронавирусом, ужаснулась условиям, в которых пациентам приходится существовать во время лечения. Она сняла все это на видео и получила по лицу от других пациенток.

Дочь пострадавшей рассказала сайту astv.ru, что другие пациентки накинулись на ее маму, когда та ходила с камерой по коридорам больницы.

«Нет лампы дезинфицирующей. Элементарно для больных нет воды питьевой, нет воды горячей, вскипятить чай», — рассказала девушка.

Пациентка засняла, по ее словам, единственный туалет в отделении. Он очень маленький и явно неисправен. Также женщина обратила внимание на то, что ни бумаги, ни сиденья там не было. В кадр попала кастрюля с водой. В момент съемки сотрудник больницы показательно кинул половник в емкость. Когда пенсионерка начала снимать коридоры, ее заметили другие пациенты.

«Я те сказала, перешибу как соплю!» — заорала одна женщина и ударила автора ролика по лицу.

Пострадавшая отметила, что медперсонал не стал сразу вмешиваться, при этом они якобы рассмеялись.

Заместитель главного врача больницы сообщила «360», что руководитель находится на совещании в Министерстве здравоохранения. Она порекомендовала позвонить через день, пояснив, что сама она не может давать такие комментарии.

В пресс-службе Минздрава Сахалинской области объяснили «360», что ситуация находится под контролем руководителя учреждения.

«Вчера руководитель встречался с данной пациенткой. Они выяснили тактику лечения и все вопросы, которые ее волновали, и по бытовым условиям, и по лечению», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что женщина начала громко возмущаться, что вызвало негодование у других пациентов, которые пытались с ней поговорить «на своем уровне». В результате возникла перепалка. Конфликт удалось решить благодаря действиям медработников. После пообщаться с женщинами вышел главный врач.