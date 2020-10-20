Пациентка взыскала со стоматологии более 720 тысяч рублей в Челябинской области
В Миассе (Челябинская область) женщине удалось взыскать 726 тысяч рублей со стоматологии за некачественную работу. Об этом сообщил «Царьград».
По данным издания, во время осмотра пациентку убедили, что ей нужно делать протезирование после операции на десне. Однако после хирургического вмешательства десна стала болеть.
Несмотря на это стоматологи продолжили делать протезирование, в результате чего верхний ряд зубов стал выходить вперед над нижним. Пациентка не смогла добиться того, чтобы работу переделали. Ей пришлось обратиться в суд, который взыскал в ее пользу 726 тысяч рублей.