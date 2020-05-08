Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Москве

Пациентка с подтвержденным COVID-19 сбежала из Городской клинической больницы имени Дегтярева в Москве. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

О побеге женщины с подтвержденным коронавирусом в полицию сообщили сотрудники больницы. Известно, что женщине 59 лет. Побег она совершила 7 мая. Информацию о беглянке передали вышестоящему руководству ОМВД Восточное Измайлово и УВД по ВАО Главного управления МВД России. Причины и способ побега пока выясняются.