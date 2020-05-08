    08 мая 2020, 13:14

    Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Москве

    Алена Макаренко, Алла Морген

    Пациентка с подтвержденным COVID-19 сбежала из Городской клинической больницы имени Дегтярева в Москве. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

    О побеге женщины с подтвержденным коронавирусом в полицию сообщили сотрудники больницы.

    Известно, что женщине 59 лет. Побег она совершила 7 мая.

    Информацию о беглянке передали вышестоящему руководству ОМВД Восточное Измайлово и УВД по ВАО Главного управления МВД России.

    Причины и способ побега пока выясняются.