Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Москве
Пациентка с подтвержденным COVID-19 сбежала из Городской клинической больницы имени Дегтярева в Москве. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
О побеге женщины с подтвержденным коронавирусом в полицию сообщили сотрудники больницы.
Известно, что женщине 59 лет. Побег она совершила 7 мая.
Информацию о беглянке передали вышестоящему руководству ОМВД Восточное Измайлово и УВД по ВАО Главного управления МВД России.
Причины и способ побега пока выясняются.