Пациентка психиатрической клиники пыталась задушить сына. Отец-грузин добился опеки, но она сбежала с ребенком в Россию

Пациентка психиатрической больницы сперва пыталась задушить своего ребенка, а затем выкрала его и увезла из страны. Отец не видел сына уже почти два года — бывшая жена и теща не дают с ним даже поговорить. Ситуация осложняется тем, что суды стран вынесли противоположные решения — грузинский постановил отдать мальчика отцу, а российский — матери.

У Тамуны проблемы с психикой начались вскоре после рождения сына. С самого детства мальчика воспитывал его отец Георгий, в то время как мама лежала в различных клиниках — и в Саратове, и в Грузии.

«После того, как она лежала в больнице в Саратове, она пыталась ребенка задушить. Потом у нее были попытки суицида. Я позвонил ее родителям и сказал: „я не могу так, я не знаю за кем мне следить, за ребенком или за ней“», — рассказал Георгий корреспондентам «360».

В результате супруги развелись. Грузинский Верховный суд постановил оставить мальчика с жить с отцом. Несмотря на это, Тамуна выкрала сына у Георгия — она подделала документы и перевезла его через границу Грузии в Россию. Сам мальчик явно не хотел уезжать от отца. На кадрах, которые попали в распоряжение «360» снят момент похищения — ребенок кричит и упирается, категорически отказываясь ехать с матерью.

Сейчас женщина вместе с сыном живут в Саратове у своих родителей. Если женщина решит вернутся в Грузию, ей придется понести наказание — там она объявлена в розыск.

С тех пор прошло почти два года. За это время Георгий постоянно приезжает в Саратов, но встретится с сыном так и не смог. К мальчику его не пускают бывшая супруга и ее мама. Экс-теща взялась за дело с завидным упорством — она даже добилась решения районного суда, которое постановило, что мальчик должен воспитываться матерью.

Таким образом, по одному и тому же делу существует сразу два противоположных постановления судов России и Грузии.

По закону, суд должен был отказать в рассмотрении этого дела ввиду того, что уже есть решение суда между теми же сторонами, о том же споре, по тем же основаниям, тем не менее суд, проигнорировал это решение адвокат Георгия.

Более того, между странами существует конвенция, в соответствии с которой они должны способствовать исполнению судебных решений друг друга. Однако это не помешало областному суду Саратова отменить решение грузинского суда.

Отец надеется, что сможет добиться справедливости через верховный суд России. В противном случае, вернуть сына он сможет только повторив поступок бывшей жены. Однако красть ребенка и подделывать документы, чтобы покинуть страну, Георгий пока не готов.