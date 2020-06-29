Пациентам саратовской поликлиники пришлось лезть в окно, чтобы попасть на прием. Фото

В Саратове из-за сильных дождей в одной из поликлиник произошел потоп. Теперь пациентам приходится приходить на прием к специалистам через окно. В Сети пишут, что к такому людям не привыкать.

Залило поликлинику в поселке Жасминный, который находится в Ленинском района Саратова. Сообщение о случившемся разместили в паблике «Саратов Life».

«Потопы на входах и в кабинетах. Затоплен также весь первый этаж. Людям предлагают входить в больницу через окно», — указано в подписи к публикации. Подписчики уверяют, что подобные случаи в поликлинике уже происходили.

В регистратуре поликлиники в беседе с изданием «Версия Саратов» не стали отрицать, что первый этаж залило. Однако в больнице уверили, что воды на полу больше нет — лужи убрали.

Проблема, как отметили в пресс-службе регионального Минздрава, заключается в канализационной системе. В ведомстве в курсе сложившейся ситуации и уверяют, что людей через окно пробираться никто не заставляет.

«Они могут во время подтопления находиться в поликлинике», — заметили в министерстве. Последствия, заверили в Минздраве, ликвидируют в течение нескольких часов.

На прошлой неделе на Владивосток обрушился сильный ливень. Из-за дождей начались подтопления.