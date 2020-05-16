Пациентам перенесшим тяжелую форму COVID-19 потребуется реабилитация

Тяжелая форма COVID-19 не проходит бесследно. Пациентам потребуется реабилитация из-за снижения легочной функции.

«Реабилитация требуется пациентам, которые перенесли тяжелые формы пневмонии. Это те пациенты, у которых в результате тяжелого течения заболевания снизилась легочная функция», — приводит сайт Минздрава России слова главного пульмонолога ведомства Сергея Авдеева.

Реабилитация понадобится и тем, кто долго лежал в реанимации на искусственной вентиляции легких. У таких пациентов большой риск потери мышечной массы. Восстановление под наблюдением медиков может потребоваться и людям, которые находились на искусственной вентиляции легких после интубации.

Для реабилитации потребуется отдых на природе, витаминный комплекс, тренировки, физиотерапия и помощь психолога.

Российские медики за последние сутки выявили 9200 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявили 272 043 случая COVID-19. Умерли 2537 человек. Вылечились от болезни, которую вызывает 2019-nCoV, 63 166 человек.