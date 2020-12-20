На Кубани проверят видео, где скорая оставила задыхающегося пациента в подъезде

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, пациент был выписан из Крымской центральной районной больницы, где лечился от пневмонии, вызванной коронавирусом. Как только его состояние немного улучшилось, мужчину привезли домой и оставили в подъезде, где он начал задыхаться. Очевидцы вызвали три бригады скорой помощи, но только последняя забрала его в больницу.

«По факту опубликованного видео в социальных сетях министерство здравоохранения Краснодарского края проводит служебную проверку. В настоящий момент известно, что бригады скорой помощи выезжали к пациенту в установленные нормативные сроки», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что всем пациентам, обратившимся в больницу с подозрением на COVID-19, делают КТ-исследование. По его результатам решается вопрос о госпитализации.