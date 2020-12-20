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    20 декабря 2020, 21:48

    На Кубани проверят видео, где скорая оставила задыхающегося пациента в подъезде

    Екатерина Шамина

    Министерство здравоохранения организовало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с больным COVID-19, которого отправили лечиться домой. Мужчина не смог дойти даже до квартиры, ему стало плохо на лестничной площадке.
    На Кубани проверят видео, где скорая оставила задыхающегося пациента в подъезде

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, пациент был выписан из Крымской центральной районной больницы, где лечился от пневмонии, вызванной коронавирусом. Как только его состояние немного улучшилось, мужчину привезли домой и оставили в подъезде, где он начал задыхаться. Очевидцы вызвали три бригады скорой помощи, но только последняя забрала его в больницу.

    «По факту опубликованного видео в социальных сетях министерство здравоохранения Краснодарского края проводит служебную проверку. В настоящий момент известно, что бригады скорой помощи выезжали к пациенту в установленные нормативные сроки», — заявили в пресс-службе.

    В ведомстве отметили, что всем пациентам, обратившимся в больницу с подозрением на COVID-19, делают КТ-исследование. По его результатам решается вопрос о госпитализации.