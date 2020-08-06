Пациент с COVID-19 получил условный срок за побег из больницы в Приамурье

Житель Амурской области с подтвержденным коронавирусом дважды уходил из больницы. За это мужчину судили и дали восемь месяцев условно с годом испытательного срока.

Заседание по делу жителя Шимановска проходило в Благовещенском городском суде Амурской области. Мужчину признали виновным по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления последствий в виде массового заболевания людей».

«Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год», — сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Весной врачи выявили у мужчины коронавирусную инфекцию. Его положили в Благовещенскую городскую клиническую больницу, но пациент дважды самовольно уходил из инфекционного отделения. В итоге житель создал угрозу для других граждан, которые могли от него заразиться.

В пресс-службе отметили, что приговор суда пока еще не ступил в силу.

Всего в Амурской области за время распространения коронавируса зафиксировали 2866 случаев заболевания COVID-19. Вылечить удалось уже 2154 пациента. Скончались после заражения 47 человек.