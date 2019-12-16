Пациент рассказал об эксперименте по пересадке головы

По словам Спиридонова, в настоящее время традиционная медицина не может вылечить подобные заболевания. Сложную операцию предложил итальянский нейрохирург Серджио Канаверо. Пациент отметил, что опыт и знания доктора Канаверо помогут медицине России сделать несколько шагов вперед. Однако для этого необходима поддержка государства.

«Дело в том, что сегодня, если речь идет о сотрудничестве с доктором Канаверо, многие ученые, в том числе и в России, понимают, что они идут по достаточно тонкому льду. Это связано с репутацией, с рисками, которые несет сотрудничество с такой персоной, как доктор Канаверо», — пояснил Спиридонов.

Технология Канаверо направлена на лечение травм позвоночника.

«Мы готовы помочь правительству России, чтобы принести эту технологию в страну, готовы сотрудничать напрямую. И безусловно, если нам окажут в этом поддержку, дадут зеленый свет, я приеду в Россию и буду делать все, что от меня зависит, чтобы это состоялось», — заметил Спиридонов.

Он уточнил, что его отношение к операции по пересадке головы не изменилось. По мнению Спиридонова, в некоторых ситуация лишь она — единственное возможное решение по спасению жизни. Пациент также уточнил, что с «этической точки зрения оно ничем не отличается от обычной трансплантации». Он подчеркнул, что в будущем появится большое количество других решений. Например, модификация генома.

«Здесь не может быть ограничений, связанных с этикой, с религией и так далее. Науку не остановить. Ее можно задержать в развитии. Но для чего это делать? Все равно появятся свои Джордано Бруно, которые так или иначе расскажут, как устроен мир, и сделают его лучше», — заявил Спиридонов.