Пациент рассказал, что окулист в Кургане принимает с лампой на палке

Посетитель поликлиники опубликовал жалобу на сайте «Обратись». Мужчина рассказал о своем походе в курганской поликлинике № 1 на улице Невежина. «Был у офтальмолога. Глазное дно проверяли светом от лампочки Ильича, привязанной к деревянной палочке. В 21-м веке!» — отметил он.

Сотрудники медицинского учреждения заявили, что это вынужденные меры. По их словам, необходимый прибор в настоящее время находится в нерабочем состоянии. Однако к работникам у пациента вопросов не было. «Медперсонал выкручивается как может, к ним претензий нет», — пояснил мужчина.

Департамент здравоохранения признал проблему. «Щелевая лампа находится на техническом обслуживании, в настоящее время проводятся ремонтные работы. В течение следующей недели планируется завершение ремонтных работ», — ответил он на обращение.

Изданию не удалось получить комментарий от главного врача поликлиники Сергея Жукова.