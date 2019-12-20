    20 декабря 2019, 14:28

    Пациент рассказал, что окулист в Кургане принимает с лампой на палке

    Ольга Ситникова

    Мужчина из Кургана возмутился работой окулиста в поликлинике № 1. Он уточнил, что для осмотра пациентов врач использует лампу, привязанную к деревянной палке. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    Посетитель поликлиники опубликовал жалобу на сайте «Обратись». Мужчина рассказал о своем походе в курганской поликлинике № 1 на улице Невежина. «Был у офтальмолога. Глазное дно проверяли светом от лампочки Ильича, привязанной к деревянной палочке. В 21-м веке!» — отметил он.

    Сотрудники медицинского учреждения заявили, что это вынужденные меры. По их словам, необходимый прибор в настоящее время находится в нерабочем состоянии. Однако к работникам у пациента вопросов не было. «Медперсонал выкручивается как может, к ним претензий нет», — пояснил мужчина.

    Департамент здравоохранения признал проблему. «Щелевая лампа находится на техническом обслуживании, в настоящее время проводятся ремонтные работы. В течение следующей недели планируется завершение ремонтных работ», — ответил он на обращение.

    Изданию не удалось получить комментарий от главного врача поликлиники Сергея Жукова.