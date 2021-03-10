Пациент ползком попытался сбежать из больницы в Амурской области. Видео

В одной из больниц Амурской области пациент ползком попытался сбежать из больницы. Но врачи даже не обратили на это внимание. Позже местная администрация сообщила, что с мужчиной все хорошо и он помещен в соцприют.

В социальных сетях появилось видео, которое сделала одна из пациенток больницы в Райчихинске. На нем можно увидеть мужчину, лежащего на полу. Он пытается доползти до выхода. Мимо проходят люди и медперсонал, но никто на увиденное не отреагировал.

В комментариях под видео развернулся даже небольшой спор. Кто-то считал, что сотрудники больницы поступили безобразно, не оказав помощь пациенту. Другие заявили, что этот человек больше похож на выпившего бомжа, который как забрел в клинику, так и вылез оттуда. Некоторые поддержали всеобщее возмущение и отметили, что сами сталкивались с бездушностью местных медиков.

«Куда делась гуманность, человечность, взаимопомощь? Кто-то же снимал видео. Можно было помочь, посодействовать. Понятно, что со стороны писать и советовать всегда легко», — написала подписчица.

Однако автор ролика отметила, что у нее пневмония и она не могла физически помочь мужчине, но зато дала ему денег на такси. После того как она вышла из кабинета, пациента уже не было.

Администрация района отреагировала на общественный резонанс и разъяснила ситуацию в комментариях под постом на странице района в Instagram. Заявление они сделали, отталкиваясь от данных администрации ГБУЗ «Райчихинская городская больница».

«Пациент без определенного места жительства, проживает в соцприюте „Прогресс“, доставлен в приемное отделение в состоянии алкогольного опьянения после ДТП. Сотрудники ГБУЗ провели курс лечения и обследование пациента», — говорится в сообщении.

Они отметили, что имеется видео, где медперсонал возит пациента на каталке и относится к нему хорошо. Когда мужчина узнал, что будет отправлен обратно в приют после лечения, то решил сбежать из больницы. Однако сотрудники медучреждения вернули пациента в палату и передали бригаде приюта, где он сейчас и находится.