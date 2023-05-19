19 мая 2023, 14:54
Патрушев заявил о росте рисков терактов в России
Секретарь Совбеза Патрушев: риски терактов в многолюдных местах серьезно выросли
Власти Украины пытаются дестабилизировать обстановку в России, поэтом существенно выросли риски терактов в многолюдных местах и на критически важных объектах, в том числе при помощи беспилотников. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по ситуации на северо-западе России, сообщил ТАСС.
По его словам, особенному риску подвергаются приграничные регионы, де украинские диверсанты пытаются дезорганизовать деятельность органов власти и местного самоуправления, устрашить население и вывести из строя объекты инфраструктуры.
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«Потенциальными объектами для терактов являются объекты ТЭК, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса», — сказал Патрушев.
Секретарь Совбеза призвал консолидировать все силы, задействованные в противодиверсионной и антитеррористической работе, для обеспечения защиты людей.
Ранее Патрушев обвинил Запад в попытках разрушить российскую национальную идентичность. По его словам, над этим работают «целые институты» в Европе и США. Он пояснил, что их сотрудники работают над созданием лженаучных теорий, чтобы разрушить основы идентичности российского общества.
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