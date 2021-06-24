Патрушев заявил о подготовке американцами покушения на Лукашенко

Граждане США готовили покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что попытка переворота в Белоруссии и покушение на ее лидера были сорваны. Позиции легитимной власти республики пытались подорвать несколько западных стран, сообщило РИА «Новости».

«Ряд западных государств перешли все красные линии в попытке подорвать позиции легитимной власти», — сказал секретарь Совбеза.

О готовившемся на него покушении Лукашенко заявлял в апреле. По его словам, к этому были причастны политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. В эту же группу входил также глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Лукашенко уточнил, что эта «агентура» прилетела из США.

В КГБ страны заявили, что планировалось не только физически устранить Лукашенко, но также устроить вооруженный мятеж для насильственного захвата власти.

Накануне Минобороны Белоруссии сообщило, что ведомство получило неопровержимые доказательства причастности госструктур США к подготовке к перевороту.