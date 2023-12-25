Общество 25 декабря 2023, 11:58 Патрушев заявил, что объем экспорта продукции АПК вырос до 43 миллиардов долларов в 2023 году

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Агропромышленный комплекс России выручил на экспорте сельскохозяйственной продукции более 43 миллиардов долларов в 2023 году. Это на 14% больше прошлогодних показателей, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сайту kp.ru.

По словам министра, основной вклад в эти цифры внесло российское зерно — оно составляет 38% от всего экспорта. В целом в текущем году российский аграрный экспорт активно растет, несмотря на западные ограничения.

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Патрушев отметил, что до 2024 года его объем должен увеличиться еще до 45 миллиардов долларов, это станет очередным историческим рекордом для страны.