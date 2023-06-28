Общество 28 июня 2023, 11:57 Патрушев встретился с главнокомандующим Силами правопорядка Ирана в Москве Секретарь Совбеза РФ Патрушев провел встречу с главнокомандующим Силами правопорядка Ирана РИА «Новости»

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и главнокомандующий Силами правопорядка Ирана Сардар Ахмадреза Радан провели встречу в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

«Обсуждены вопросы, связанные с продолжением российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов», — передали в аппарате Совбеза.

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Сардар Ахмадреза Радан прибыл в столицу России 27 июня. Во время двухдневной поездки он встретится также с руководством МВД России, первым заместителем ФСБ и главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Главнокомандующий намерен посетить и различные подразделения Росгвардии и музей полиции. Глава правоохранительных органов Ирана надеется на эффективное сотрудничество с силами правопорядка России.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси поддержал российского лидера на фоне попытки мятежа 24 июня. Главы двух стран созвонились по телефону. Помимо действий ЧВК «Вагнер», они обсудили двустороннее сотрудничество, предстоящий праздник Курбан-байрам и другие темы.