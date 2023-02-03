Общество 03 февраля 2023, 17:10 Патрушев сообщил о нехватке инженеров и конструкторов в авиапромышленности Секретарь Совбеза Патрушев: авиапрому не хватает свыше 14 тысяч специалистов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отечественная авиационная промышленность нуждается в специалистах. Отрасли не хватает инженеров, конструкторов и технологов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по подготовке кадров для российской авиационной промышленности в Рыбинске, сообщил ТАСС.

«Несмотря на принимаемые меры, сохраняется острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов», — сказал он.

Реклама

Сегодня авиапрому требуется более 14 тысяч специалистов. По словам Патрушева, стандарты образовательной подготовки работников отстают от мирового уровня. Молодые кадры уезжают из регионов, в которых есть базовые предприятия авиастроительной отрасли и вузы, добавил секретарь Совбеза.

Реклама

При этом российская авиационная промышленность до сих пор занимает лидирующую позицию в мире по разработке и производству образцов военной и специальной техники. Отечественный авиапром имеет все необходимые ресурсы для развития в условиях санкционного давления, заключил Патрушев.