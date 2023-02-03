03 февраля 2023, 17:10
Патрушев сообщил о нехватке инженеров и конструкторов в авиапромышленности
Секретарь Совбеза Патрушев: авиапрому не хватает свыше 14 тысяч специалистов
Отечественная авиационная промышленность нуждается в специалистах. Отрасли не хватает инженеров, конструкторов и технологов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по подготовке кадров для российской авиационной промышленности в Рыбинске, сообщил ТАСС.
«Несмотря на принимаемые меры, сохраняется острый дефицит инженерно-технических кадров и работников, в том числе конструкторов и технологов», — сказал он.
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Сегодня авиапрому требуется более 14 тысяч специалистов. По словам Патрушева, стандарты образовательной подготовки работников отстают от мирового уровня. Молодые кадры уезжают из регионов, в которых есть базовые предприятия авиастроительной отрасли и вузы, добавил секретарь Совбеза.
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При этом российская авиационная промышленность до сих пор занимает лидирующую позицию в мире по разработке и производству образцов военной и специальной техники. Отечественный авиапром имеет все необходимые ресурсы для развития в условиях санкционного давления, заключил Патрушев.
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