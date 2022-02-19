Патрушев обсудил угрозы в сфере миграции на Урале

Со стороны государственных органов имеются факты пособничества нарушителям миграционного законодательства, заявил в пятницу 18 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он обратил внимание на это на совещании с губернаторами УрФО.

«На эффективность реализации миграционной политики негативное влияние оказывают факты пособничества нарушениям миграционного законодательства со стороны работников многофункциональных миграционных центров, сотрудников правоохранительных органов, а также сохраняющиеся проблемы кадрового и материально-технического обеспечения подразделений МВД России по вопросам миграции», — заявил секретарь Совета безопасности России. Его слова привело Ura.ru.

Участковые уполномоченные полиции, как отметил Патрушев, не всегда владеют информацией о мигрантах, которые проживают на административных участках. Их работа и места жительства проверяются формально. Все это требует дополнительных мер в решении вопросов, считает секретарь Совета безопасности России.

Патрушев обратил особое внимание на необходимость активизировать работу по своевременному выявлению среди мигрантов лиц, которые исповедуют радикальные исламские взгляды.

При этом остается важной социально-культурная адаптация и интеграции мигрантов и их детей в российское общество.

Нелегальные мигранты, приехавшие в Россию, массово скупают документы через специально организованные группы в Telegram. Покупателям предлагают регистрации, водительские права, трудовые книжки с нужным стажем и даже дипломы о медицинском образовании, сообщило ранее Ura.ru. Цены на предлагаемые документы начинаются от 10 тысяч рублей.