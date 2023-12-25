25 декабря 2023, 10:33
Патрушев назвал агрокибернетику самым перспективным профилем в сельском хозяйстве
Наиболее востребованными и перспективными образовательными профилями в сельском хозяйстве считаются «биоинформатика», «сити-фермерство» и «агрокибернетика». Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сайтуkp.ru.
По словам министра, эти направления включают в себя умную обработку полей, робототехнику и беспилотные технологии.
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Кроме того, перспективными являются профили, связанные с генетикой и селекцией растений и животных. Сейчас такая подготовка по ним осуществляется у агрономов и ветеринаров, добавил Патрушев.
Сельское хозяйство
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