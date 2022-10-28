Патрушев извинился за фразу помощника о хасидах | 360°

Общество 28 октября 2022, 14:40 Патрушев извинился за фразу помощника о хасидах Секретарь Совбеза Патрушев извинился за слова помощника о хасидах как секте РИА "Новости"

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев принес извинения за высказывания помощника Алексея Павлова о хасидах, назвав их ошибочными. Слова Патрушева привел сайт «Аргументы и факты».

По его словам, в ранее опубликованной статье Павлова были указаны некорректные слова о любавичских хасидах.

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«Извиняюсь перед читателями. Собственная трактовка Алексея Павлова является его персональной позицией и не отражает официальную точку зрения Совета безопасности Российской федерации», — заявил Патрушев.

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Секретарь Собвеза добавил, что с Павловым провели «определенную работу».

Ранее Павлов в статье для издания «Аргументы и факты» написал, что основным принципом хасидов является доминирование сторонников «секты» над всеми народами и нациями.

Руководители российской еврейской общины негативно отреагировали на публикацию, заявив, что приняли ее с некоторым недоумением. Главный раввин России Берл Лазар отмечал, что любавичские хасиды входят в число легитимной школы иудаизма, сообщал «Царьград».