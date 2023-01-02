Общество 02 января 2023, 10:32 Патрушев исполнил желание ребенка пойти в цирк ТАСС: глава Минсельхоза Патрушев исполнил желание девочки пойти в цирк РИА «Новости»

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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил желание 11-летней девочки из Москвы Марии Шевлягиной посетить цирковое представление. Об этом написал ТАСС.

Ребенка пригласили на выступление Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, а также за кулисы, где она познакомилась с актерами.

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Экскурсию девочке провел внук и тезка основателя театра Юрий Никулин. Он показал ребенку рабочий кабинет своего легендарного деда, разминку животных и акробатов, которые принимают участие в постановках.

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После этого Мария вживую посмотрела новогоднее выступление лучших цирковых актеров страны.

«Все мечты и желания сбудутся на Новый год», — сказал Патрушев девочке и ее родителям после шоу.

Акция «Елка желаний» стартовала 10 ноября и продлится до 28 февраля.

Ранее первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко в рамках благотворительного мероприятия исполнил мечты трех детей. Он подарил им поездку в Москву, поход в океанариум и велосипед, писали «Невские новости».