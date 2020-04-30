Патрулирование Тюменской области усилят на майские праздники

«Полиция Тюменской области увеличит количество патрулей, заступающих на охрану общественного порядка в праздничные дни. Сотрудники полиции совместно с представителями других органов власти будут контролировать соблюдение основных ограничений, а также обеспечивать охрану общественного порядка», — уточнили в МВД.

Число патрулей Госавтоинспекции увеличится на дорогах. Сотрудники будут проверять водителей. За ситуацией на дачных территориях будут следить работники МЧС. Квадрокоптеры будут контролировать соблюдение противопожарного режима.

«Патрулирование будет проходить в штатном режиме, никаких послаблений нет, патрули будут объезжать по территории всех районов», — добавили в МВД.