24 января 2024, 16:15
Патрулирование на пяти улицах в Москве усилят с 25 января
Контроль за соблюдением правил парковки усилят на пяти улицах Москвы с 25 января
В Москве с 25 января усилят контроль за соблюдением правил парковки на пяти улицах. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.
«С 25 января МАДИ усилит патрулирование на пяти столичных улицах, где водители часто паркуются под запрещающими знаками и на тротуарах и мешают другим», — уточнили в ведомстве.
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В дептрансе добавили, что припаркованные с нарушениями машины создают аварийные ситуации и мешают проезду спецтехники.
В план по усиленному патрулированию вошли:
- Малая Бронная улица;
- Звонарский переулок;
- улица Новый Арбат;
- Складочная улица;
- Рязанский проезд.
Работа инспекторов МАДИ в 2023 году помогла снизить число случаев неправильной парковки на центральных улицах на 65%. Это сделало движение на участках безопаснее и увеличило пропускную способность дорог.
Ранее в Москве расширили зону платной парковки. В ближайшие месяцы она охватит свыше 80 участков.
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