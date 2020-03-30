Патрули полиции и дезинфекция. Губернатор ответил на основные вопросы о самоизоляции в Подмосковье

Самая актуальная тема в последнее время — борьба с коронавирусом. Подмосковные власти принимают решения, чтобы сдержать его. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил жителям региона, как будут действовать новые меры против коронавируса, и ответил на самые популярные вопросы.

«Все уже услышали, что оставаться дома каждый просто обязан. Если нет очень важных дел. Но, к сожалению, не все поняли. Поэтому наша с вами задача — достучаться и до них. Так сказать, позаботиться друг о друге. Сегодня могут ехать на работу те, кто строит, лечит, обеспечивает нормальную работу систем ЖКХ, сотрудники частных компаний, которые производят и доставляют необходимую людям продукцию. Делает исключительно важные, необходимые вещи», — отметил Воробьев в Instagram.

В связи с этим полицейские максимально вежливо пытаются донести до жителей, что необходимо быть дома. Правоохранители заботятся как о гражданах, так и о врачах, которые находятся на передовой.

«Мы не должны допустить такого обвала здравоохранения как тот, что видим в нескольких европейских странах. Тем, кому скучно и нечего делать, хочу еще раз сказать: не нужно ехать к друзьям и шататься по Москве. Задается вопрос — законно это или нет? Отвечаю: все, что мы делаем, — в рамках закона. Мы не перегибаем. Уважаем различных знатоков юриспруденции, но им, кстати, тоже лучше остаться дома», — пояснил губернатор.

Еще один вопрос касается пособий по безработице. Чтобы получить 15 тысяч рублей, необходимо позвонить в местный Центр занятости.

«Там вам помогут собрать необходимые документы, проверят их и назначат предварительную встречу, чтобы не нужно было приходить лишний раз», — рассказал губернатор.

Людей также интересует вопрос дезинфекции подъездов и электричек. В многоквартирных домах каждый день должны проводить санитарную обработку — это прямая обязанность управляющих компаний.

«Нужно понимать, у нас 148 тысяч подъездов и в первую очередь мы стараемся уделять внимание тем домам, где есть люди на карантине. Хотя разделяем беспокойство жителей и мобилизуем управляющие компании», — подчеркнул Воробьев.

Дезинфицируют и вагоны электричек. Специалисты обрабатывают составы перед выходом на линию. Полная дезинфекция проводится в депо, а в течение дня протирают поручни. «Иволги» и «Ласточки» оборудованы системами обеззараживания воздуха. Но стоит понимать, что обработка не гарантирует, что вируса в общественном транспорте нет, поэтому лучше пройтись лишний раз пешком.

«Хочу поблагодарить всех, кто проявил сознательность. Таких много — судя по тому, что мы сейчас видим на улицах. Буду дальше стараться отвечать на ваши вопросы — в комментариях и не только — максимально понятно. Удачи и будьте здоровы», — заключил губернатор.

Вечером 29 марта, чтобы остановить распространение инфекции, в Подмосковье ввели режим самоизоляции.

На 30 марта в Подмосковье зафиксировали 119 случаев заражения коронавирусом. 10 человек удалось вылечить. Летальных исходов не было. Всего в России зафиксировано 1836 случаев заболевания COVID-19. Вылечить и выписать удалось 66 человек.