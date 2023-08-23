Общество 23 августа 2023, 07:23 Патриотическое воспитание россиян обошлось бюджету вдвое дороже, чем планировали «Известия»: расходы на патриотическое воспитание в РФ достигли 11,4 млрд рублей Elena Mayorova/GlobalLookPress

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По итогам 2022 года на патриотическое воспитание в России потратили 11,4 миллиарда рублей. Это двое больше запланированной суммы и втрое превысило показатели предыдущего года, сообщили «Известия».

Отчет об исполнении бюджета выпустил комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. По подсчетам специалистов, на патриотическое воспитание потратили 11,4 миллиарда рублей при запланированных пяти миллиардах. Среди трат — госсимволы в учебных заведениях, вовлечение подростков в молодежные движения и зарплаты 8,8 тысячи советникам директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями.

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В 2021 году на патриотическое воспитание направили 3,4 миллиарда рублей, что более чем втрое меньше суммы прошлого года. Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович объяснил, что это направление стало для государства важным. По его мнению, такую статью расходов казны сделают защищенной по аналогии с соцподдержкой и зарплатами бюджетников.

Должность советника директора школы по воспитанию появилась в 2021 году. Сначала ее ввели в 10 пилотных регионах, затем в 45 субъектах страны. Их основная задача — организация внеучебной деятельности.