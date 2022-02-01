Патриотические видеоигры поощрят в России

Институт развития интернета (ИРИ) проводит конкурс на разработку национального контента. Участники инициативы могут создавать видеоигры по нескольким тематическим линиям.

Конкурс на создание национального контента проводили и раньше, но с конца прошлого года ведомство может поддерживать долгосрочные проекты до 2024 года включительно, рассказали DTF в ИРИ.

Конкурсанты могут создавать игры, которые соответствуют таким тематическим линиям, как «герои наших дней и поводы для гордости»; «стабильное развитие страны»; «качественные изменения жизни в России как устойчивый тренд»; «защита национальных интересов и общественных ценностей».

Как подтвердили в ИРИ, это означает, что на участие в конкурсе смогут рассчитывать, например, игры о знаменитых ученых, российских достижениях в космосе и о малых народах страны.

Проводится конкурсный отбор, а также предлагаются варианты финансирования с оплатой по факту создания контента. Фонда у ИРИ нет, поскольку в Институте не знают, точное число проектов, которое поступит на конкурс.

О старте отбора на конкурс на создание национального контента объявят до 10 февраля.

Игру о пожаре в Нотр-Даме разрабатывает компания Ubisoft. Игроки виртуального квеста Notre-Dame on Fire длительностью час смогут стать членами парижской пожарной команды, которая пыталась спасти собор от пожара, вспыхнувшего в 2019 году.