Общество 27 января 2023, 16:30 Патриотическая акция памяти «900 дней и ночей» пройдет в петербургской Капелле

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В Петербурге, в пятницу, 27 января, пройдет молодежная патриотическая акция памяти «900 дней и ночей». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Мероприятие приурочено к 79-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

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«В 2023 году Западный военный округ вместе с участниками акции организует интересное оформление площадки, которое погрузит зрителей в атмосферу военного города. Пространство украсит выставка работ студентов Художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица», — рассказали организаторы.

Акция пройдет во дворах городской Государственной академической капеллы. На фасаде покажут документальный фильм Сергея Лозницы «Блокада». Также «Петербургский дневник» будет раздавать спецвыпуск газеты, посвященный годовщине.