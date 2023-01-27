27 января 2023, 16:30
Патриотическая акция памяти «900 дней и ночей» пройдет в петербургской Капелле
В Петербурге, в пятницу, 27 января, пройдет молодежная патриотическая акция памяти «900 дней и ночей». Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Мероприятие приурочено к 79-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.
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«В 2023 году Западный военный округ вместе с участниками акции организует интересное оформление площадки, которое погрузит зрителей в атмосферу военного города. Пространство украсит выставка работ студентов Художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица», — рассказали организаторы.
Акция пройдет во дворах городской Государственной академической капеллы. На фасаде покажут документальный фильм Сергея Лозницы «Блокада». Также «Петербургский дневник» будет раздавать спецвыпуск газеты, посвященный годовщине.
Праздники
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